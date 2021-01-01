История. Интересно! (сериал, 2021) сезон 1 серия 28 смотреть онлайн бесплатно

Почему Вы бы не согласились быть светской красавицей 19 века?
Здравствуйте, меня зовут Наталья. Поскольку я - журналист, а не историк, то в своих роликах опираюсь на самые интересные научные работы, на статьи известных историков и современных археологов. Ярко и интересно я расскажу Вам о том, что сегодня на самом передовом крае науки и еще не вышло за рамки научных сборников. Для меня история - это увлекательные исторические расследования, это люди, которые также как и мы беспокоились о завтра и забывали о сейчас. Приглашаю вас разделить со мной радость исторических открытий и увлекательные поиски ответов на многочисленные загадки прошлого!

