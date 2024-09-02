Пляжный отель (сериал, 2023) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

Владелец гостиницы неожиданно умирает на вечеринке, и все тайны гостей постепенно оказываются на поверхности. Шведская многосерийная драма «Пляжный отель» — сериал с детективной интригой про секреты тихого города.



Вернер Гилленмарк давно управляет отелем, который выгодно расположен на побережье небольшого городка, будто созданного для неторопливого отдыха. На свой 60-й день рождения он решает устроить пышное торжество и приглашает на вечеринку своих близких, друзей, коллег и даже заклятого врага Эгила Грипа. Однако празднество омрачается неожиданным событием, которое как гром среди ясного неба шокирует всех собравшихся. Постепенно одна за другой завязываются интриги, касающиеся всех жителей города — интриги, которые положат конец их размеренному быту. На свет выходят все их секреты — секреты, которые они предпочли бы во что бы то ни стало скрыть от любопытных глаз.



Что же на самом деле случилось на приеме и на что пойдут гости, чтобы сохранить привычный порядок вещей в их узком кругу? Узнаете, когда включите «Пляжный отель» — сериал 2023 года смотреть онлайн можно на видеосервисе Wink.

