Планета собак (сериал, 2015) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

По всему миру люди рассказывают удивительные истории, которые связаны с нашими верными друзьями — собаками. Практически в каждой стране есть свои четвероногие герои. Почему чукчи верят, что вместе с последней чукотской ездовой собакой умрет и последний коренной житель Чукотки? Как получилось, что в XIV веке в Париже собака вызвала на дуэль человека? Зачем раз в году непальцы украшают всех собак (и домашних, и бездомных) гирляндами цветов, мажут их темно-красным порошком и угощают мясом и сладостями? Почему на одном из островов в Тихом океане люди едят только ту рыбу, которую поймали для них собаки? Каждая серия цикла даст ответ на один из подобных вопросов. Автор и ведущий программы Григорий Манев отправится туда, где происходили и происходят до сих пор интересные события, связанные с собаками. Ведущий расскажет о специфике взаимоотношений собак и людей в разных уголках мира и в очередной раз убедится в том, что история человечества неразрывно связана с собаками.

