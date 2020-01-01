4 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 11 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Урок посвящен теме «Письменное деление на двузначное число». Вначале вспомним пройденный материал и рассмотрим, как найти частное, выраженное однозначным числом. Далее подробно разберем пример, а затем перейдем к нахождению частного ; двузначного числа.





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