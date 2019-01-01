Пищевая эволюция (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Кухня Древней Руси
Документальный12+

Согласно известной поговорке, человек есть то, что он ест. И это высказывание верно не только в физико-химическом смысле. Телеканал «Наука» вместе с шеф-поваром Григорием Мосиным воссоздаст блюда, которые ели наши предки в разные эпохи своего развития. И ответит на вопросы: чем отличалась диета Человека разумного от диеты других гоминид древности? Когда и как сложилось питание современного человека? Можно ли ориентироваться на диету тех, кто жил миллионы лет назад в тропическом лесу и африканской саванне? Как пища повлияла на развитие человечества и как она меняет нашу жизнь сегодня?

25 мин / 00:25

