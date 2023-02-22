Пираты на рыбалке (сериал, 2011) сезон 7 серия 4 смотреть онлайн
7.72011, Buccaneers and Bones
Реалити - шоу18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Проект о захватывающей рыбалке вместе с профессионалами и любителями. Команда, называющая себя «буканьерами», отправляется в живописный Белиз и на Багамские острова в поисках альбулы, тарпонов и трахинотов. Опытные рыболовы дают мастер-классы и полезные советы новичкам — актёрам, писателям, бизнесменам и другим знаменитостям, которых объединило общее увлечение. Они рыбачат на спиннинг в самых красивых и экзотичных местах, пробуют разные техники и узнают много нового об обитателях местных вод. Пойманную рыбу герои шоу помечают и отпускают для изучения её миграции.