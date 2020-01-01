Песнь славы (сериал, 2020) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

WinkСериалыПеснь славы1-й сезон9-я серия
О сериале
Страна погрузилась в хаос, и император Лю И Кан обещает провести реформы, чтобы улучшить жизнь своего народа. Он встречает Шэнь Ли Гэ, добрую женщину, в сердце которой бесконечная решимость помочь своей стране. Вместе они используют свой ум, сражаясь против одного из самых коррумпированных, но могущественных кланов - семьи Лу.
СтранаКитай
ЖанрИсторический, Боевик, Мелодрама
Время45 мин / 00:45
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ХБРежиссёр
Хуан
Бинь
- ЛВРежиссёр
Ли
Вай-Чу
- ЭЦАктёр
Эрик
Цинь
- ЛЦАктриса
Ли
Цинь
- ДГАктёр
Джейсон
Гу
- ЦЦАктёр
Ци
Цзи
- ГСАктриса
Гуань
Сюэин
- ЛЧАктриса
Лун
Чжэнсюань
- ЭЧАктёр
Эдди
Чун
- ДИАктриса
Дэн
Ин
- ЧЯАктриса
Чжан
Ямэн
- ЛХАктёр
Ли
Хэ
- УМСценарист
У
Мэнчжан
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ВДАктриса дубляжа
Виктория
Дуженкова
- АДАктёр дубляжа
Александр
Дасевич
- ЛБАктриса дубляжа
Лариса
Брохман