Песнь славы (сериал, 2020) сезон 1 серия 44 смотреть онлайн

Страна погрузилась в хаос, и император Лю И Кан обещает провести реформы, чтобы улучшить жизнь своего народа. Он встречает Шэнь Ли Гэ, добрую женщину, в сердце которой бесконечная решимость помочь своей стране. Вместе они используют свой ум, сражаясь против одного из самых коррумпированных, но могущественных кланов - семьи Лу.

