WinkСериалыПеснь славы1-й сезон39-я серия
9.02020, The Song of Glory
Боевик, Мелодрама18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Песнь славы (сериал, 2020) сезон 1 серия 39 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+45 мин
Песнь славы
Сезон 1 Серия 1
- 18+46 мин
Песнь славы
Сезон 1 Серия 2
- 18+45 мин
Песнь славы
Сезон 1 Серия 3
- 18+45 мин
Песнь славы
Сезон 1 Серия 4
- 18+46 мин
Песнь славы
Сезон 1 Серия 5
- 18+45 мин
Песнь славы
Сезон 1 Серия 6
- 18+45 мин
Песнь славы
Сезон 1 Серия 7
- 18+47 мин
Песнь славы
Сезон 1 Серия 8
- 18+46 мин
Песнь славы
Сезон 1 Серия 9
- 18+45 мин
Песнь славы
Сезон 1 Серия 10
- 18+46 мин
Песнь славы
Сезон 1 Серия 11
- 18+47 мин
Песнь славы
Сезон 1 Серия 12
- 18+46 мин
Песнь славы
Сезон 1 Серия 13
- 18+45 мин
Песнь славы
Сезон 1 Серия 14
- 18+45 мин
Песнь славы
Сезон 1 Серия 15
- 18+46 мин
Песнь славы
Сезон 1 Серия 16
- 18+44 мин
Песнь славы
Сезон 1 Серия 17
- 18+45 мин
Песнь славы
Сезон 1 Серия 18
- 18+46 мин
Песнь славы
Сезон 1 Серия 19
- 18+46 мин
Песнь славы
Сезон 1 Серия 20
- 18+45 мин
Песнь славы
Сезон 1 Серия 21
- 18+46 мин
Песнь славы
Сезон 1 Серия 22
- 18+46 мин
Песнь славы
Сезон 1 Серия 23
- 18+46 мин
Песнь славы
Сезон 1 Серия 24
- 18+46 мин
Песнь славы
Сезон 1 Серия 25
- 18+46 мин
Песнь славы
Сезон 1 Серия 26
- 18+45 мин
Песнь славы
Сезон 1 Серия 27
- 18+47 мин
Песнь славы
Сезон 1 Серия 28
- 18+46 мин
Песнь славы
Сезон 1 Серия 29
- 18+45 мин
Песнь славы
Сезон 1 Серия 30
- 18+43 мин
Песнь славы
Сезон 1 Серия 31
- 18+43 мин
Песнь славы
Сезон 1 Серия 32
- 18+43 мин
Песнь славы
Сезон 1 Серия 33
- 18+44 мин
Песнь славы
Сезон 1 Серия 34
- 18+45 мин
Песнь славы
Сезон 1 Серия 35
- 18+45 мин
Песнь славы
Сезон 1 Серия 36
- 18+45 мин
Песнь славы
Сезон 1 Серия 37
- 18+43 мин
Песнь славы
Сезон 1 Серия 38
- 18+45 мин
Песнь славы
Сезон 1 Серия 39
- 18+46 мин
Песнь славы
Сезон 1 Серия 40
- 18+46 мин
Песнь славы
Сезон 1 Серия 41
- 18+44 мин
Песнь славы
Сезон 1 Серия 42
- 18+44 мин
Песнь славы
Сезон 1 Серия 43
- 18+44 мин
Песнь славы
Сезон 1 Серия 44
- 18+44 мин
Песнь славы
Сезон 1 Серия 45
- 18+47 мин
Песнь славы
Сезон 1 Серия 46
- 18+46 мин
Песнь славы
Сезон 1 Серия 47
- 18+47 мин
Песнь славы
Сезон 1 Серия 48
- 18+46 мин
Песнь славы
Сезон 1 Серия 49
- 18+46 мин
Песнь славы
Сезон 1 Серия 50
- 18+47 мин
Песнь славы
Сезон 1 Серия 51
- 18+46 мин
Песнь славы
Сезон 1 Серия 52
- 18+46 мин
Песнь славы
Сезон 1 Серия 53
О сериале
Страна погрузилась в хаос, и император Лю И Кан обещает провести реформы, чтобы улучшить жизнь своего народа. Он встречает Шэнь Ли Гэ, добрую женщину, в сердце которой бесконечная решимость помочь своей стране. Вместе они используют свой ум, сражаясь против одного из самых коррумпированных, но могущественных кланов - семьи Лу.
Сериал Песнь славы 1 сезон 39 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаКитай
ЖанрИсторический, Боевик, Мелодрама
Время44 мин / 00:44
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ХБРежиссёр
Хуан
Бинь
- ЛВРежиссёр
Ли
Вай-Чу
- ЭЦАктёр
Эрик
Цинь
- ЛЦАктриса
Ли
Цинь
- ДГАктёр
Джейсон
Гу
- ЦЦАктёр
Ци
Цзи
- ГСАктриса
Гуань
Сюэин
- ЛЧАктриса
Лун
Чжэнсюань
- ЭЧАктёр
Эдди
Чун
- ДИАктриса
Дэн
Ин
- ЧЯАктриса
Чжан
Ямэн
- ЛХАктёр
Ли
Хэ
- УМСценарист
У
Мэнчжан
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ВДАктриса дубляжа
Виктория
Дуженкова
- АДАктёр дубляжа
Александр
Дасевич
- ЛБАктриса дубляжа
Лариса
Брохман