Первый признак равенства треугольников
Wink
Детям
7 класс. Геометрия (Интернет урок)
Треугольники
Первый признак равенства треугольников

7 класс. Геометрия (Интернет урок) (сериал, 2020) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

6.32020, Первый признак равенства треугольников
Образовательные0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

На этом уроке мы будем изучать первый признак равенства треугольников. Вначале сформулируем и докажем теорему о первом признаке равенства треугольников. Далее будем решатьзадачи на использование первого признака равенства треугольников.

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

Сериал Первый признак равенства треугольников 2 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Образовательные
Время
17 мин / 00:17

Рейтинг