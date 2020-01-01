7 класс. Геометрия (Интернет урок) (сериал, 2020) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

WinkДетям7 класс. Геометрия (Интернет урок)ТреугольникиПервый признак равенства треугольников
6.32020, Первый признак равенства треугольников
Образовательные0+
На этом уроке мы будем изучать первый признак равенства треугольников. Вначале сформулируем и докажем теорему о первом признаке равенства треугольников. Далее будем решатьзадачи на использование первого признака равенства треугольников.
InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!
