7 класс. Геометрия (Интернет урок) (сериал, 2020) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

На этом уроке мы будем изучать первый признак равенства треугольников. Вначале сформулируем и докажем теорему о первом признаке равенства треугольников. Далее будем решатьзадачи на использование первого признака равенства треугольников.



InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!



Сериал Первый признак равенства треугольников 2 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.