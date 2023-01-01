7 класс. Геометрия (Интернет урок) (сериал, 2019) смотреть онлайн
6.42019, 7 класс. Геометрия (Интернет урок) 4 сезона
Образовательные0+
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Сюжет
Семиклассник узнает о простейших геометрических фигурах и их свойствах, разберется с признаками равенства треугольников, свойствами параллельных прямых и другими темами из школьного курса геометрии. Все темы объясняет опытный преподаватель в формате коротких видеороликов.
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