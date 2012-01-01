Первая мировая война. Серия 6
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1-й сезон
6-я серия

Первая мировая война (сериал, 2012) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

2012, WWI: The Great War
Документальный18+

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О сериале

В начале XX века растущий национализм, империализм и милитаризм привели к тому, что за 15 лет между ведущими европейскими державами произошло довольно много конфликтов, не один раз они оказывались на грани войны. В 1914 году враждебность образовавшихся альянсов и национальные претензии различных сил подвели Европу к катастрофе - ужасной войне, которая затронет 5 континентов.

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Жанр
Документальный
Время
44 мин / 00:44

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