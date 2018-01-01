Первая мировая война (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн

В начале XX века растущий национализм, империализм и милитаризм привели к тому, что за 15 лет между ведущими европейскими державами произошло довольно много конфликтов, не один раз они оказывались на грани войны. В 1914 году враждебность образовавшихся альянсов и национальные претензии различных сил подвели Европу к катастрофе - ужасной войне, которая затронет 5 континентов.

