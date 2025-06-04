Перси Джексон и Олимпийцы. Сезон 1. Серия 1
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Перси Джексон и Олимпийцы
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Перси Джексон и Олимпийцы (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2023, Перси Джексон и Олимпийцы. Сезон 1. Серия 1
Фэнтези, Боевик18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Греческий бог Зевс обвиняет двенадцатилетнего полубога Перси Джексона в похищении молний.

Страна
США, Канада
Жанр
Семейный, Боевик, Приключения, Фэнтези

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Перси Джексон и Олимпийцы»