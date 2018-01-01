Перси Джексон и Олимпийцы (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

Перси Джексон и Олимпийцы. Сезон 1
Перси Джексон и Олимпийцы
1-й сезон

Фэнтези, Боевик18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Греческий бог Зевс обвиняет двенадцатилетнего полубога Перси Джексона в похищении молний.

Страна
США, Канада
Жанр
Семейный, Боевик, Приключения, Фэнтези

Рейтинг

