ЧЕСТНЫИ? ОБЗОР НА ПЕРВЫИ? ОГНЕМЕТНЫИ? ТАНК ОБ. 156 О В ИСТОРИИ WOT (МИР ТАНКОВ)
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Perfect_M1nd
1-й сезон
ЧЕСТНЫИ? ОБЗОР НА ПЕРВЫИ? ОГНЕМЕТНЫИ? ТАНК ОБ. 156 О В ИСТОРИИ WOT (МИР ТАНКОВ)

Perfect_M1nd (сериал, 2023) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

8.42023, ЧЕСТНЫИ? ОБЗОР НА ПЕРВЫИ? ОГНЕМЕТНЫИ? ТАНК ОБ. 156 О В ИСТОРИИ WOT (МИР ТАНКОВ)
Блог18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Добро пожаловать на наш канал, посвященный легендарной игре World of Tanks! Здесь вы найдете самые эпические бои, эксклюзивные стратегии, обзоры танков и многое другое. Готовьтесь к захватывающим танковым приключениям, и присоединяйтесь к нашей команде бронированных героев!""

Мы углубляемся в мир масштабных танковых сражений. На этом канале вы узнаете о лучших танках для игры, тактиках командной борьбы и мастерстве стрельбы.Видеоблог «Perfect_M1nd» можно смотреть в хорошем качестве на видеосервисе Wink.

Жанр
Блог
Время
26 мин / 00:26

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