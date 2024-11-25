WinkСериалыПерезвоню позже1-й сезон1-я серия
Перезвоню позже (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
9.22023, Перезвоню позже. Сезон 1. Серия 1
Мелодрама18+
Сезоны и серии
О сериале
Нина — перспективный хирург, прекрасная жена и мать, любит своего мужа и обожает маленького сына. Неожиданно всё рушится, как карточный домик — измена мужа приводит к разводу, а вскоре происходит страшная трагедия — сын Нины погибает в аварии. Пережив тяжелый период депрессии, Нина выходит на работу. Она надеется, что любимое дело поможет ей найти силы жить дальше.