Перезвоню позже. Сезон 1. Серия 1
Перезвоню позже
1-й сезон
1-я серия

Перезвоню позже (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

9.22023, Перезвоню позже. Сезон 1. Серия 1
Мелодрама18+

Нина — перспективный хирург, прекрасная жена и мать, любит своего мужа и обожает маленького сына. Неожиданно всё рушится, как карточный домик — измена мужа приводит к разводу, а вскоре происходит страшная трагедия — сын Нины погибает в аварии. Пережив тяжелый период депрессии, Нина выходит на работу. Она надеется, что любимое дело поможет ей найти силы жить дальше.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
46 мин / 00:46

