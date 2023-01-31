Переживший Эскобара: По прозвищу Джей Ха (сериал, 2017) сезон 1 серия 27 смотреть онлайн

Криминальный сериал из Колумбии. История наемника, которого называли «правой рукой Пабло Эскобара». Джон Хайро Веласкез был одним из самых влиятельных участников преступного синдиката знаменитого наркоторговца, ведь лишь ему Эскобар доверял свои сокровенные тайны. Когда же над картелем сгустились тучи, большинство его членов предпочли сбежать от закона, предав босса, а Джей Ха решил сдаться властям. В тюрьме Веласкез сталкивается со своими врагами, и ему приходится сделать все возможное, чтобы занять солидное место в тюремной иерархии, тем самым обезопасив себя. Увидеть этапы этого непростого пути можно, если смотреть сериал «Переживший Эскобара: По прозвищу Джей Ха» (2017) онлайн в видеосервисе Wink.

