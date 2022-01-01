Пересечение (сериал, 2022) сезон 1 серия 38 смотреть онлайн

Пересечение. Сезон 1. Серия 38
8.42022, Travessia
Драма, Мелодрама18+
О сериале

Бриза и Ари с детства влюблены друг в друга. Пара ждёт ребёнка и собирается пожениться, но перед свадьбой Ари нужно съездить в Рио-де-Жанейро, чтобы уладить рабочие дела. Бриза отправляется следом, но в дороге на неё нападают неизвестные, которые убеждены, что она — преступница, похитившая детей, ведь они видели в интернете шокирующий видеоролик с дипфейком её лица. Неожиданно на помощь девушке приходит хакер Оту. Он соглашается отвезти Бризу до пункта назначения, где ей придётся столкнуться с ревностью Ари к новому загадочному знакомому.

Страна
Бразилия
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

4.8 IMDb