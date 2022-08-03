Перерождение (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Ученым удается создать универсальную вакцину против смертельных заболеваний. Вскоре выясняется, что у препарата, дающего человеку супериммунитет, чудовищный побочный эффект — он превращает людей в вампиров. Теперь вся надежда на маленькую девочку, с помощью которой можно изготовить антидот.

