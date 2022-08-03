Перерождение (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

WinkСериалыПерерождение1-й сезон
2019, The Passage 10 серий
Ужасы, Драма18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Ученым удается создать универсальную вакцину против смертельных заболеваний. Вскоре выясняется, что у препарата, дающего человеку супериммунитет, чудовищный побочный эффект — он превращает людей в вампиров. Теперь вся надежда на маленькую девочку, с помощью которой можно изготовить антидот.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Ужасы, Драма, Фэнтези
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ДЭРежиссёр
Джейсон
Энслер
- ЭЛРежиссёр
Эллисон
Лидди
- ДНРежиссёр
Джеффри
Начманофф
- Актёр
Марк-Пол
Госселаар
- ССАктриса
Санийя
Сидни
- ДМАктёр
Джейми
МакШейн
- ЭШАктриса
Эммануэль
Шрики
- БХАктриса
Брианна
Хоуи
- МБАктёр
МакКинли
Белчер III
- ГЙАктёр
Генри
Йен Кьюсик
- Актёр
Винсент
Пьяцца
- КЛАктриса
Кеша
Льюис-Эванс
- ДЭПродюсер
Джейсон
Энслер
- ДРХудожник
Дерек
Р. Хилл
- ДРХудожник
Джон
Ричардсон
- СНМонтажёр
Сиган
Нгай
- КСМонтажёр
Кристофер
С. Кэпп
- РНОператор
Рэмси
Никелл
- ДГКомпозитор
Джордан
Гань
- ДРКомпозитор
Джефф
Руссо