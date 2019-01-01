Перерождение. Сезон 1. Серия 10
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Перерождение (сериал, 2019) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

2019, The Passage
Ужасы, Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Ученым удается создать универсальную вакцину против смертельных заболеваний. Вскоре выясняется, что у препарата, дающего человеку супериммунитет, чудовищный побочный эффект — он превращает людей в вампиров. Теперь вся надежда на маленькую девочку, с помощью которой можно изготовить антидот.

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Рейтинг

6.4 КиноПоиск
7.2 IMDb

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