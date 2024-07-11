Перекресток любви (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
Молодая девушка погружается в мир VR-игры, где может проводить время с идеальными мужчинами. Но у этого чудесного изобретения есть темная сторона. «Перекресток любви» — дорама из Китая о том, как легко потерять себя в фантазии.
В канун Нового года в жизни Цзян Кэ Лэ началась черная полоса: отец сообщает, что не вернется домой еще несколько месяцев, босс увольняет с работы за опоздание, а бойфренд бессердечно бросает. Тут Кэ Лэ вспоминает об игре Love Boys — ее пользователи надевают очки дополненной реальности, чтобы попасть в фантастический мир, где обитает четверка красавчиков, будто сошедших со сцены поп-концерта. Получив заветные очки в подарок, Кэ Лэ знакомится с прекрасным Лу Сяо, который показывает ей виртуальную жизнь, где хочется остаться навсегда. Однако вскоре девушка начинает подозревать, что разработчики игры хранят мрачный секрет.
Как Лу Сяо и его товарищи оказались внутри виртуальной реальности и что предпримет Кэ Лэ, расскажет «Перекресток любви», дорама, русская озвучка для которой доступна на нашем видеосервисе Wink.