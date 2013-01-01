Пекарь и красавица (сериал, 2013) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
- 18+34 мин
Пекарь и красавица
Сезон 1 Серия 1
- 18+36 мин
Пекарь и красавица
Сезон 1 Серия 2
- 18+28 мин
Пекарь и красавица
Сезон 1 Серия 3
- 18+31 мин
Пекарь и красавица
Сезон 1 Серия 4
- 18+31 мин
Пекарь и красавица
Сезон 1 Серия 5
- 18+35 мин
Пекарь и красавица
Сезон 1 Серия 6
- 18+32 мин
Пекарь и красавица
Сезон 1 Серия 7
- 18+34 мин
Пекарь и красавица
Сезон 1 Серия 8
- 18+36 мин
Пекарь и красавица
Сезон 1 Серия 9
- 18+30 мин
Пекарь и красавица
Сезон 1 Серия 10
О сериале
История любви простого пекаря и топ-модели мирового уровня. Один из самых рейтинговых израильских сериалов.
Однажды Ноа Холэндер и Амос Дахари случайно встречаются в лучшем ресторане Тель-Авива. Она — модель с мировым именем и богатейшая женщина Израиля. Он в свои 28 так и не съехал от родителей и трудится в пекарне. Она недавно рассталась со звездой Голливуда и хочет развеять грусть. Он 9 лет состоит в отношениях с девушкой, мечтающей стать его женой, и намерен наконец-то их разорвать. Они оказались в ресторане с разными целями, но их пути пересекутся навсегда.
Следите за развитием отношений Ноа и Амоса в подписке Amediateka на Wink — у нас сериал «Пекарь и красавица» смотреть онлайн можно в хорошем качестве.
Сериал Пекарь и красавица 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.