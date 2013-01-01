Пекарь и красавица. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Пекарь и красавица
1-й сезон
4-я серия
8.52013, Lehiyot Ita
Комедия, Мелодрама18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Пекарь и красавица (сериал, 2013) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

История любви простого пекаря и топ-модели мирового уровня. Один из самых рейтинговых израильских сериалов.

Однажды Ноа Холэндер и Амос Дахари случайно встречаются в лучшем ресторане Тель-Авива. Она — модель с мировым именем и богатейшая женщина Израиля. Он в свои 28 так и не съехал от родителей и трудится в пекарне. Она недавно рассталась со звездой Голливуда и хочет развеять грусть. Он 9 лет состоит в отношениях с девушкой, мечтающей стать его женой, и намерен наконец-то их разорвать. Они оказались в ресторане с разными целями, но их пути пересекутся навсегда.

Следите за развитием отношений Ноа и Амоса в подписке Amediateka на Wink — у нас сериал «Пекарь и красавица» смотреть онлайн можно в хорошем качестве.

Сериал Пекарь и красавица 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Израиль
Жанр
Комедия, Мелодрама
Время
30 мин / 00:30

Рейтинг

7.8 IMDb