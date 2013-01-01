Пекарь и красавица (сериал, 2013) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

История любви простого пекаря и топ-модели мирового уровня. Один из самых рейтинговых израильских сериалов.



Однажды Ноа Холэндер и Амос Дахари случайно встречаются в лучшем ресторане Тель-Авива. Она — модель с мировым именем и богатейшая женщина Израиля. Он в свои 28 так и не съехал от родителей и трудится в пекарне. Она недавно рассталась со звездой Голливуда и хочет развеять грусть. Он 9 лет состоит в отношениях с девушкой, мечтающей стать его женой, и намерен наконец-то их разорвать. Они оказались в ресторане с разными целями, но их пути пересекутся навсегда.



