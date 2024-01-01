Пайрэт Бэй. Сезон 1. Серия 5
Wink
Сериалы
Пайрэт Бэй
1-й сезон
5-я серия
7.92024, The Pirate Bay
Драма18+

Пайрэт Бэй (сериал, 2024) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Трое молодых людей создают новую платформу для обмена файлами. Так они начинают интернет-революцию и навлекают гнев крупных компаний. Основанная на реальных событиях драма «Пайрэт Бэй» — сериал о последствиях больших амбиций.

Швеция, 2003 год. На онлайн-форуме знакомятся трое айтишников, которые договариваются заняться разработкой сайта, позволяющего пользователям свободно обмениваться файлами. Таким образом они хотят дать отпор большим корпорациям, желающим получить контроль над интернетом и переписать шведские законы. Получившийся в результате The Pirate Bay стал причиной множества споров о нелегальном контенте, судебных разбирательств и политических скандалов.

О том, как мечта о свободном интернете разбилась о реальность, расскажет сериал «Пайрэт Бэй» (2024), смотреть онлайн который вы можете на Wink.

Страна
Швеция
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Пайрэт Бэй»