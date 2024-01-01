Пайрэт Бэй (сериал, 2024) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
О сериале
Трое молодых людей создают новую платформу для обмена файлами. Так они начинают интернет-революцию и навлекают гнев крупных компаний. Основанная на реальных событиях драма «Пайрэт Бэй» — сериал о последствиях больших амбиций.
Швеция, 2003 год. На онлайн-форуме знакомятся трое айтишников, которые договариваются заняться разработкой сайта, позволяющего пользователям свободно обмениваться файлами. Таким образом они хотят дать отпор большим корпорациям, желающим получить контроль над интернетом и переписать шведские законы. Получившийся в результате The Pirate Bay стал причиной множества споров о нелегальном контенте, судебных разбирательств и политических скандалов.
О том, как мечта о свободном интернете разбилась о реальность, расскажет сериал «Пайрэт Бэй» (2024), смотреть онлайн который вы можете на Wink.
Рейтинг
- ЙСРежиссёр
Йенс
Сьёгрен
- РСАктёр
Робин
Стегмар
- ЭААктёр
Эмиль
Алмен
- МБАктёр
Матс
Бломгрен
- ПМСценарист
Петр
Марчиняк
- ЙССценарист
Йенс
Сьёгрен
- ФБПродюсер
Фрида
Барго
- АКПродюсер
Анна
Кронеман
- СХПродюсер
Соня
Хермеле
- АШПродюсер
Анника
Шмидт
- УСПродюсер
Ульф
Синнерхольм
- ЙРХудожница
Йованна
Ремаюс Йонсон
- ЛЭХудожница
Линн
Эклунд
- ТЭМонтажёр
Тереза
Эльфстрём
- НЙОператор
Никлас
Йоханссон
- МЯКомпозитор
Маркус
Ягерстедт