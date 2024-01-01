Пайрэт Бэй (сериал, 2024) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Трое молодых людей создают новую платформу для обмена файлами. Так они начинают интернет-революцию и навлекают гнев крупных компаний. Основанная на реальных событиях драма «Пайрэт Бэй» — сериал о последствиях больших амбиций.



Швеция, 2003 год. На онлайн-форуме знакомятся трое айтишников, которые договариваются заняться разработкой сайта, позволяющего пользователям свободно обмениваться файлами. Таким образом они хотят дать отпор большим корпорациям, желающим получить контроль над интернетом и переписать шведские законы. Получившийся в результате The Pirate Bay стал причиной множества споров о нелегальном контенте, судебных разбирательств и политических скандалов.



О том, как мечта о свободном интернете разбилась о реальность, расскажет сериал «Пайрэт Бэй» (2024).


