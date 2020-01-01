НЕ.KURILI. Деликатный рамс
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НЕ.KURILI. Деликатный рамс
8.12020, НЕ.KURILI. Деликатный рамс
Рэп и хип-хоп18+

Клип НЕ.KURILI - Деликатный рамс

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Смотреть клип НЕ.KURILI - Деликатный рамс (2020 года) в плейлисте Пацанский плейлист на видеосервисе Wink. Жанр: Рэп и хип-хоп. Альбом: Чёртова дюжина.

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Жанр
Рэп и хип-хоп

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