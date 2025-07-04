Патриарх (сериал, 2025) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

Патриарх. Сезон 1. Серия 12
Патриарх
1-й сезон
12-я серия
8.42025, Il Patriarca
Драма18+
Немезио Бандера по кличке Немо — влиятельный предприниматель и успешный наркоторговец. Он возглавляет рыболовецкую компанию, которую унаследовал от своего тестя. Незадолго до шестидесятилетия Немо диагностируют болезнь Альцгеймера. Он пытается скрыть диагноз от семьи, чтобы не выглядеть уязвимым, и решает выбрать преемника среди своих детей.

Италия
Драма
Full HD
57 мин / 00:57

6.6 IMDb