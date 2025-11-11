Папа в отлете (сериал, 2024) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

Папа в отлете. Сезон 2. Серия 3
Папа в отлете
2-й сезон
3-я серия
7.02024, Daddy Issues
Комедия18+
О сериале

Внезапно забеременевшей тусовщице приходится жить с безответственным отцом, все еще не оправившимся после развода. Комедия «Папа в отлете» — сериал с Эйми Лу Вуд («Белый лотос») и Дэвидом Моррисси («Ходячие мертвецы») о семейном воссоединении. Смотрите сериал «Папа в отлете» в подписке Amediateka на Wink.

Парикмахерша Джемма наслаждается жизнью в Манчестере, проводя уик-энды в бесконечных тусовках. После одной особо бурной ночи она обнаруживает, что беременна — со всеми сопутствующим симптомами, вроде утренней тошноты. Как раз в это время из ее съемной квартиры съезжает соседка, так что перспектива остаться на улице близка как никогда. Тогда Джемма решается на крайние меры — приглашает к себе отца Малкольма. Он недавно развелся с ее матерью и влачит жалкое существование в доме, который арендуют его друзья — такие же непутевые и одинокие мужчины, как и он сам. Теперь Джемме и Малкольму придется вновь узнавать друг друга и полагаться на семейную поддержку, когда жизнь будет подкидывать тяжелые испытания.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.8 IMDb