WinkСериалыПапа в декрете1-й сезон1-я серия
7.02021, Папа в декрете. Серия 1
Комедия, Семейный18+
Эта серия пока недоступна
Папа в декрете (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
О сериале
Жена Антона получила повышение и теперь он остался дома один с тремя детьми. Новоиспеченный «Папа в декрете» попадает в новый и незнакомый мир, где правят беспорядок и крики. Популярные блогеры и эксперты не оставят Антона в беде и поделятся советами и лайфхаками о воспитании детей.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск