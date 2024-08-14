Пантера (сериал, 2007) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

Мария - девушка, обладающая многими достоинствами. Она красива, обаятельна, в совершенстве владеет мастерством восточных единоборств. Она может защищаться и нападать, как дикая кошка, она дерется за то, что считает справедливым, Если близкий ей человек или друг попадет в беду, она найдет и вытащит его, где бы он ни был. За это ее и зовут «Пантера». Именно такая жизненная позиция и приводит ее вместе с подругой Валентиной в частное детективное агентство, которым руководит весьма занятная личность Родион Петрович, этакий Пуаро, Мегре и тренер сборной СССР по боксу в одном флаконе.



И теперь этой команде предстоит распутать не одно сложное дело: выяснить, кому понадобился труп преступного авторитета, раскрыть заговор в общественном фонде развития велоспорта, спасти мир от воздействия психотропного оружия, нашествия зомби и прочее, прочее, прочее… В финале Мария обретет заслуженное счастье, отыскав своего отца, который многие годы считал ее погибшей.

