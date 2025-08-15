Падшая королева оборотней (сериал, 2024) сезон 1 серия 37 смотреть онлайн

Они бросили ее умирать в ту роковую бурную ночь - три мужчины, три предательства. Но судьба распорядилась иначе. Вернувшись из небытия, она несет в сердце не боль, а ледяную ярость, а в руках - власть, перед которой трепещут даже короли.

Но когда планы мести уже начали сбываться, на ее пути появляется ОН. Принц-дракон, чьи объятия опаляют кожу, а шепот звучит как древнее заклинание. Его помощь может стать ключом к трону... или последней ловушкой на пути к возмездию.

