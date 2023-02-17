Озорные эльфы (мультсериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Приключения маленьких волшебных человечков, которые пытаются перевоспитать вредного Злюку — китайский обучающий мультсериал для малышей. Шустрик, Вертушка и Умник бросают вызов фиолетовому Злюке, который своими шалостями отравляет жизнь окружающим. Веселый Кактус дает эльфам разнообразные задания — выполняя их, эльфы не только помогают своим друзьям, среди которых есть люди и животные, но и учат факты о мире, где мы живем. Вместе с ними зритель узнает о необычных играх, образе жизни рыб, птиц, ящериц и других обитателей планеты, а также увидит немножко магии. Присоединиться к героям можно, если смотреть мультик «Озорные эльфы» (2020) на Wink онлайн.

