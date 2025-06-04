Овальный кабинет. Сезон 1. Серия 1
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Овальный кабинет (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2019, Овальный кабинет. Сезон 1. Серия 1
Драма, Триллер18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

По результатам голосования новым президентом США становится Хантер Франклин, на которого американский народ возлагает большие надежды. Хантер переезжает в Белый дом вместе с супругой Викторией и очаровательной дочерью Гейл. Теперь у них есть всё — власть, статус, деньги, возможности и известность. Однако эта семья только с виду идеальна.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер

Рейтинг

4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Овальный кабинет»