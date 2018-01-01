Овальный кабинет (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

WinkСериалыОвальный кабинет1-й сезон
2019, Овальный кабинет. Сезон 1 1 серия
Драма, Триллер18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
По результатам голосования новым президентом США становится Хантер Франклин, на которого американский народ возлагает большие надежды. Хантер переезжает в Белый дом вместе с супругой Викторией и очаровательной дочерью Гейл. Теперь у них есть всё — власть, статус, деньги, возможности и известность. Однако эта семья только с виду идеальна.
- Режиссёр
Тайлер
Перри
- ЭКАктёр
Эд
Куинн
- ББАктёр
Брэд
Бенедикт
- КМАктриса
Крон
Мур
- УФАктёр
Уолтер
ФонтЛеРой
- ЛДАктёр
Лодрик
Д. Коллинз
- ТКАктёр
Трэвис
Кьюр
- ТВАктриса
Тайя
В. Симпсон
- ПСАктриса
Птоша
Стори
- ДДАктёр
Джейвон
Джонсон
- Сценарист
Тайлер
Перри
- Продюсер
Тайлер
Перри
- МСПродюсер
Марк
Свинтон
- МФХудожник
Максвелл
Фасен
- НДМонтажёр
Нина
Джилберти
- ККМонтажёр
Крэйг
Кобб
- КУМонтажёр
Кейон
Уильямс
- ДВКомпозитор
Джей
Вейгель