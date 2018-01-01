Овальный кабинет (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

Овальный кабинет. Сезон 1
2019, Овальный кабинет. Сезон 1 1 серия
Драма, Триллер18+

О сериале

По результатам голосования новым президентом США становится Хантер Франклин, на которого американский народ возлагает большие надежды. Хантер переезжает в Белый дом вместе с супругой Викторией и очаровательной дочерью Гейл. Теперь у них есть всё — власть, статус, деньги, возможности и известность. Однако эта семья только с виду идеальна.

США
Криминал, Драма, Триллер

