UFC 242 (сериал, 2019) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
8.32019, UFC
Спорт, Смешанные единоборства18+
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Сюжет
Главным боем вечера в Абу-Даби стал бой за титул чемпиона в лeгком весе между действующим чемпионом Хабибом Нурмагомедовым, идущим на серии из 27 побед, и временным чемпионом Дастином Порье, карьера которого насчитывает 19 досрочных побед.
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