WinkДетямОткрытие Оливера2-й сезон5-я серия
Открытие Оливера (мультсериал, 2007) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн
6.92007, Oliver Discovers
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Оливер показывает зрителям свои любимые места вокруг дома и на улице для интересного и практического обучения. Как и многие любопытные малыши, Оливер поднимается, прыгает, прикасается и испытывает всe, что только возможно. Он замечает, что в каждом месте можно найти похожие формы, размеры и цвета.
Сериал Открытие Оливера 2 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.