Отель Портофино (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Костюмный сериал об отеле, расположенном на Итальянской Ривьере — туда съезжаются обеспеченные гости, каждый со своими скелетами в шкафу. 1926 год. Белла Эйсворт, женщина с большими амбициями, перевозит свою семью в Италию, надеясь начать там новую жизнь и открыть шикарный отель. Ее муж Сесил не в восторге от такого бизнес-плана, но видит в поездке возможность разбогатеть — в Италии он планирует найти выгодную пару для сына Люсиана, ветерана Первой мировой войны. Помогает в организации их дочь — нервная вдова Элис. Белла знает, как важно первое впечатление: номера в ее заведении обрабатывают приятными духами, на подносах лежат веточки лаванды, цветы в вазах тщательно отбирают, а едой занимаются лучшие повара. Богатые гости приезжают сюда на все лето. Среди них — потенциальная невеста Люсиана Роуз и ее мать Джулия, итальянский граф Албани с сыном Роберто, а также леди Лакмер с племянницей Мелиссой де Вер. У каждого из них есть секреты и причины быть здесь, а в это время на фоне все больше власти в Италии получает Муссолини. Следить за интригами высших слоев британского общества вы сможете, когда будете смотреть в хорошем качестве сериал «Отель Портофино» на Wink.



