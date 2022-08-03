Осушить океан. Сезон 4. Серия 2
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Осушить океан
4-й сезон
2-я серия

Осушить океан (сериал, 2021) сезон 4 серия 2 смотреть онлайн

2021, Drain the Oceans
Документальный, Исторический18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Осушая силой воображения воды мирового океана, мы рассказываем о захватывающих исторических кораблекрушениях, чудесах природы и затонувших городах, которые долгие годы были скрыты в таинственном подводном мире.

Страна
Великобритания, Австралия
Жанр
Исторический, Документальный, Детектив
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.5 IMDb