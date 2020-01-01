Осушить океан. Серия 7
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Осушить океан
1-й сезон
7-я серия

Осушить океан (сериал, 2020) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

2020, Drain the Oceans
Документальные18+

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Сюжет

Осушая воды мировых океанов, мы начинаем высокотехнологичное путешествие к тайнам морских глубин. От военных кораблей до затерянных городов, мы исследуем исторические события, последствия которых покоятся теперь на океанском дне. Осушая воды мировых океанов, мы начинаем высокотехнологичное путешествие к тайнам морских глубин.

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Рейтинг

7.5 IMDb