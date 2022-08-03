WinkСериалыОсушить океан1-й сезон4-я серия
Осушить океан (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
2020, Drain the Oceans
Документальный18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Осушая воды мировых океанов, мы начинаем высокотехнологичное путешествие к тайнам морских глубин. От военных кораблей до затерянных городов, мы исследуем исторические события, последствия которых покоятся теперь на океанском дне. Осушая воды мировых океанов, мы начинаем высокотехнологичное путешествие к тайнам морских глубин.
СтранаАвстралия, Великобритания
ЖанрДокументальный
Время46 мин / 00:46
Рейтинг
7.5 IMDb