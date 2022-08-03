Осушить океан. Серия 4
Wink
Сериалы
Осушить океан
1-й сезон
4-я серия

Осушить океан (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2020, Drain the Oceans
Документальный18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Осушая воды мировых океанов, мы начинаем высокотехнологичное путешествие к тайнам морских глубин. От военных кораблей до затерянных городов, мы исследуем исторические события, последствия которых покоятся теперь на океанском дне. Осушая воды мировых океанов, мы начинаем высокотехнологичное путешествие к тайнам морских глубин.

Страна
Австралия, Великобритания
Жанр
Документальный
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.5 IMDb