2025, Oscar Duarte vs Kenneth Sims Jr
Спортивный18+
Оскар Дуарте vs Кеннет Симс-мл. (сериал, 2025) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Кеннет Симс-мл. воплотит собственную мечту – он возглавит шоу в родном Чикаго. Бой против Оскара Дуарте должен был состояться еще в ноябре 2024 года, но этому помешала травма Симса. Теперь все здоровы и готовы выяснять, кто пойдет дальше за самыми высокими достижениями, включая пояс чемпиона мира в первом полусреднем весе. Между соперниками растет градус ненависти, поэтому стоит ожидать настоящего фейерверка эмоций.