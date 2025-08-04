Оскар Дуарте vs Кеннет Симс-мл. (сериал, 2025) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Кеннет Симс-мл. воплотит собственную мечту – он возглавит шоу в родном Чикаго. Бой против Оскара Дуарте должен был состояться еще в ноябре 2024 года, но этому помешала травма Симса. Теперь все здоровы и готовы выяснять, кто пойдет дальше за самыми высокими достижениями, включая пояс чемпиона мира в первом полусреднем весе. Между соперниками растет градус ненависти, поэтому стоит ожидать настоящего фейерверка эмоций.

