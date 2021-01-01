Оса (сериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Комедия о том, как вернуть свою жизнь после череды провалов и перестать волноваться. «Оса» рассказывает историю Эдди, который в прошлом был звездой профессионального дартса. Когда его карьера пошла на спад, от него ушла жена, а сам он погрузился в весьма мрачное состояние (в том числе и физически). Однако с помощью своего старого приятеля, тоже игрока-профи (правда, склонного злоупотреблять алкоголем), и веры в лучшее, он планирует взять у судьбы реванш и вернуться на арену славы. Ведь не зря его называли «Оса»!



