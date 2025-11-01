Орден цветов (сериал, 2024) сезон 1 серия 28 смотреть онлайн

Китай времён династии Мин. Жизнь Янь Цайвэй была наполнена светлыми надеждами и близкой дружбой с принцем Пань Юэ. Её родители трагически погибли, а сама она чудом спаслась, получив уродливый шрам на лице. Спустя десять лет пути Пань Юэ просит руки Янь Цайвэй. Это приходится не по душе надменной красавице Шаньгуань Чжи, которая всячески пытается добиться расположения принца. Ревнивая соперница похищает Янь Цайвэй, после чего девушки меняются телами. Шаньгуань Чжи, пользуясь случаем, приходит на свадьбу и внезапно погибает. Главным подозреваемый — Пань Юэ. Теперь Янь Цайвэй придётся снова столкнуться с тенями прошлого и выяснить, кто действительно стоит за всеми этими событиями.

