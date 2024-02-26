ONLY UP НА РАДМИРЕ! ПРОЙДИ И ПОЛУЧИ 1.000.000₽ (HASSLE ONLINE)
Wink
Сериалы
TaGs Play Theme
2-й сезон
ONLY UP НА РАДМИРЕ! ПРОЙДИ И ПОЛУЧИ 1.000.000₽ (HASSLE ONLINE)

TaGs Play Theme (сериал, 2022) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

8.52022, ONLY UP НА РАДМИРЕ! ПРОЙДИ И ПОЛУЧИ 1.000.000₽ (HASSLE ONLINE)
Блог, Игры18+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Хахахай! Меня зовут ТАГС. Я обожаю играть в GTA 5, GTA 5 Online, CS:GO. Это основные игры на моем канале). А так-же мы устраиваиваем полный угар в PUBG и GTA Криминальная Россия! Еще кстати в GTA 5 RP на Radmir. Мой канал полностью посвящен игровой тематике, тут куча прохождений, летсплеев и обзоров!

Жанр
Блог, Игры
Время
7 мин / 00:07

Рейтинг