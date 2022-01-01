Omg... СТРОЮ ГИГАНТСКИЙ Дом в МАЙНКРАФТ!
Wink
Детям
Милана Тут
1-й сезон
Omg... СТРОЮ ГИГАНТСКИЙ Дом в МАЙНКРАФТ!

Милана Тут (сериал, 2022) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн бесплатно

8.42022, Omg... СТРОЮ ГИГАНТСКИЙ Дом в МАЙНКРАФТ!
Блог, Игры18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Привет всем! Меня зовут Милана, и я представляю свой канал - "Милана тут". На моем канале вы сможете найти видео с прохождением разных игр, в том числе в игру Minecraft. Я обожаю игры и все, что связано с ними, поэтому с удовольствием демонстрирую свои навыки и делюсь игровым процессом со своими зрителями. Мне очень важно, чтобы зрители получали максимум удовольствия от просмотра моих видео, поэтому я стараюсь сделать их качественными и интересными. Присоединяйтесь к моему каналу и погрузитесь в увлекательный мир игр вместе со мной! Видеоблог «Милана тут» можно смотреть в хорошем качестве на видеосервисе Wink.

Сериал Omg 1 сезон 13 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Блог, Игры
Время
9 мин / 00:09

Рейтинг