Окна (сериал, 2014) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн бесплатно

Семейные тайны, скрытые связи, обман, предательство и измены. На что еще способны близкие люди? В шоу «Окна» раскрываются все трудности семейной жизни: как и почему возникают конфликты, насколько болезненным может быть их решение, к чему приводит бездействие. Герои рассказывают о своих проблемах, друзья и родные помогают в решении, а телезрители получают возможность,

анализируя чужие ошибки, не совершать свои.

