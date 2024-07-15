Окна. Сезон 1. Серия 14
Окна (сериал, 2014) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн бесплатно

2014, Окна. Сезон 1. Серия 14
ТВ-шоу18+

О сериале

Семейные тайны, скрытые связи, обман, предательство и измены. На что еще способны близкие люди? В шоу «Окна» раскрываются все трудности семейной жизни: как и почему возникают конфликты, насколько болезненным может быть их решение, к чему приводит бездействие. Герои рассказывают о своих проблемах, друзья и родные помогают в решении, а телезрители получают возможность,
анализируя чужие ошибки, не совершать свои.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

4.5 IMDb