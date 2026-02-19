Охотники (сериал, 2024) сезон 9 серия 6 смотреть онлайн

Охотники. Сезон 9. Серия 6
Охотники (сериал, 2024) сезон 9 серия 6

9.1 2024, Охотники. Сезон 9. Серия 6
ТВ-шоу, Криминал18+
О сериале

Владимир Сорков, Вячеслав Василевский и Дарья Рубинская не супергерои — они обычные ребята, которые внедряются в преступные группировки и разоблачают мошеннические схемы изнутри. Под руководством главного ловца на мошенников Влада Чижова, «Охотники» выходят на след бандитов и рискуют собственной безопасностью, чтобы разворошить гнездо обмана. Торговля липовыми лекарствами, аферы с банковскими картами, вредоносный искусственный интеллект — ни одна схема не останется без внимания в остросюжетной телепередаче.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу, Криминал
Время
44 мин / 00:44

