Охотники (сериал, 2024) сезон 7 серия 6 смотреть онлайн
9.12024, Охотники. Сезон 7. Серия 6
ТВ-шоу, Криминал18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
О сериале
Владимир Сорков, Вячеслав Василевский и Дарья Рубинская не супергерои — они обычные ребята, которые внедряются в преступные группировки и разоблачают мошеннические схемы изнутри. Под руководством главного ловца на мошенников Влада Чижова, «Охотники» выходят на след бандитов и рискуют собственной безопасностью, чтобы разворошить гнездо обмана. Торговля липовыми лекарствами, аферы с банковскими картами, вредоносный искусственный интеллект — ни одна схема не останется без внимания в остросюжетной телепередаче.