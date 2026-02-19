Охотники (сериал, 2020) сезон 6 серия 10 смотреть онлайн

Владимир Сорков, Вячеслав Василевский и Дарья Рубинская не супергерои — они обычные ребята, которые внедряются в преступные группировки и разоблачают мошеннические схемы изнутри. Под руководством главного ловца на мошенников Влада Чижова, «Охотники» выходят на след бандитов и рискуют собственной безопасностью, чтобы разворошить гнездо обмана. Торговля липовыми лекарствами, аферы с банковскими картами, вредоносный искусственный интеллект — ни одна схема не останется без внимания в остросюжетной телепередаче.

