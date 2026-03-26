WinkСериалыОхотники10-й сезон21-я серия
9.12020, Охотники. Сезон 10. Серия 21
ТВ-шоу, Криминал18+
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Охотники (сериал, 2020) сезон 10 серия 21 смотреть онлайн
- 18+45 мин
Охотники
Сезон 10 Серия 1
- 18+45 мин
Охотники
Сезон 10 Серия 2
- 18+45 мин
Охотники
Сезон 10 Серия 3
- 18+45 мин
Охотники
Сезон 10 Серия 4
- 18+45 мин
Охотники
Сезон 10 Серия 5
- 18+44 мин
Охотники
Сезон 10 Серия 6
- 18+45 мин
Охотники
Сезон 10 Серия 7
- 18+44 мин
Охотники
Сезон 10 Серия 8
- 18+45 мин
Охотники
Сезон 10 Серия 9
- 18+44 мин
Охотники
Сезон 10 Серия 10
- 18+45 мин
Охотники
Сезон 10 Серия 11
- 18+45 мин
Охотники
Сезон 10 Серия 12
- 18+45 мин
Охотники
Сезон 10 Серия 13
- 18+45 мин
Охотники
Сезон 10 Серия 14
- 18+45 мин
Охотники
Сезон 10 Серия 15
- 18+45 мин
Охотники
Сезон 10 Серия 16
- 18+45 мин
Охотники
Сезон 10 Серия 17
- 18+45 мин
Охотники
Сезон 10 Серия 18
- 18+45 мин
Охотники
Сезон 10 Серия 19
- 18+45 мин
Охотники
Сезон 10 Серия 20
- 18+45 мин
Охотники
Сезон 10 Серия 21
- 18+45 мин
Охотники
Сезон 10 Серия 22
О сериале
Владимир Сорков, Вячеслав Василевский и Дарья Рубинская не супергерои — они обычные ребята, которые внедряются в преступные группировки и разоблачают мошеннические схемы изнутри. Под руководством главного ловца на мошенников Влада Чижова, «Охотники» выходят на след бандитов и рискуют собственной безопасностью, чтобы разворошить гнездо обмана. Торговля липовыми лекарствами, аферы с банковскими картами, вредоносный искусственный интеллект — ни одна схема не останется без внимания в остросюжетной телепередаче.